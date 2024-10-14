موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، يحل منتخب الجزائر ضيفًا اليوم الاثنين، على توجو ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا، على ملعب كيجي بتوجو.



موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توجو ضد الجزائر في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا، على ملعب كيجي بتوجو.



القناة الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو

وتذاع مباراة الجزائر وتوجو عبر فضائية bein sports 2.



ويتواجد منتخبا الجزائر وتوجو في المجموعة الخامسة من التصفيات، وتضم إلى جوارهما غينيا الاستوائية وليبيريا.

ترتيب الجزائر وتوجو

ويحتل منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة من تصفيات أمم أفريقيا بعد أن حقق العلامة الكاملة في الـ3 مباريات الأولى، برصيد 9 نقاط، أما منتخب توجو، فيحل ثالثًا برصيد نقطتين فقط، حصدهما من تعادلين أمام غينيا وليبيريا.

تشكيل منتخب الجزائر المتوقع أمام توجو

حراسة المرمى: ألكسيس قندوز



خط الدفاع: عيسى ماندي ومحمد أمين توغاي ورامي بن سبعيني



خط الوسط: سعدي رضواني ورامز زروقي وحسام عوار وريان آيت نوري



خط الهجوم: رياض محرز ومحمد الأمين عمورة وسعيد بن رحمة

ترتيب المجموعة الخامسة

الجزائر- 9 نقاط

غينيا الاستوائية- 4 نقاط

توجو- نقطتين

ليبيريا- نقطة وحيدة

ويبحث الجزائر عن حسم تأهله إلى مسابقة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والمقررة في المغرب.

والتقي منتخب الجزائر نظيره توجو، الخميس الماضي، في الجولة الثالثة من التصفيات وحقق فوزًا كبيرًا على ملعب 19 مايو بمحافظة عنابة شرقي العاصمة الجزائرية بنتيجة 5-1، وسجل أهداف الجزائر كل من بن رحمة (ثنائية) وحسام عوار وأمين غويري ومحمد الأمين عمورة.



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