الرياضة - 01:20 - أزمة الألقاب تشعل الصراع بين الأهلي والزمالك قبل السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:20 مساءً - أزمة جديدة طرأت على الشارع الرياضي المصري، وذلك عقب إسدال الستار على بطولة كأس السوبر الإفريقي هذا الموسم، والذي أقيم خارج الديار المصرية، وتحديدًا على أراضي المملكة العربية السعودية، بين القطبين العريقين الأهلي والزمالك، حيث نجح أبناء ميت عقبة في حصد اللقب الخامس في تاريخه والثاني على حساب المارد الأحمر بعد سوبر 1994 بجوهانسبرج.

وعقب نهاية السوبر الإفريقي وفوز الزمالك، كانت البداية عندما حل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ضيفًا على قناة أون تايم سبورتس، وأكد بشكل عفوي أن الزمالك من وجهة نظره أكبر قلعة رياضية في مصر، ومن لم يعتقد ذلك لا يفهم في الرياضة، ثم كرر حسين لبيب نفس الأمر خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح المركز الإعلامي لنادي الزمالك، إذ قال إن الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر ومركزه الإعلامي سيكون طريق الانطلاق في الشعر والأدب والثاقفة المصرية.

لتُفاجئ قناة الزمالك الجميع، وتخرج واضعة شعار «الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر» وهو ما أثار الجدل بشكل موسع، بين أطياف الرياضة المصرية، وهو الأمر الذي أثار الجدل بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

الأمر الذي جعل جماهير الأهلي ترفض الصمت وتبدأ في المقارنات بين تاريخ الناديين، وقالت «الأهلي فوق الجميع»، لتصبح السوشيال ميديا «وكر» للجمهورين من أجل حسم هذا الجدل، هل الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر أم الأهلي فوق الجميع وأعظم نادي في الكون؟

وتحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي نادي الزمالك عن هذا الأمر، قائلًا: «الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر أمر جماهيري، ولا أعلم لماذا هناك مشاكل، ولو مافيش قانون يمنع وضع لافتات سوف يحدث هذا».

وتحدث محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا الأمر ردًا على أحمد سالم قائلًا: «أتمنى وجود مبادرة بهاشتاج 20 يومًا الأهلي فوق الجميع، مثل هاشتاج أكبر قلعة رياضية، الذي أطلقه الزمالك، حيث عقب مباراة كأس السوبر الإفريقي».

وأكد الدماطي:«رأيت تصريحات تحتوي على مبالغة ووصلني تصريح حسين لبيب، رئيس الزمالك، مكتوب فيه أن الزمالك أكبر قلعة رياضية، ومن يقول غير ذلك لا يفهم، وسنستبعده من الوسط الرياضي، لذلك مبروك لنادي الزمالك لقب أكبر قلعة رياضية، ونبارك لهم وسنهديهم الورود، ونحن نريد بطولات، وهم أكبر قلعة رياضية ونادي القرن الحقيقي، ومبروك لهم الألقاب».

قبل أن يرد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على استفزاز أحد المشجعين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، بقوله:«ردود أفعالكم مخلياني مشفق عليكم، طب والله أنتوا صعبانين عليا كلكم رئيس ومجلس ولاعبين وجمهور».