الرياضة - 01:04 - رايس: اللعب تحت قيادة مدرب إنجلترا المؤقت «ممتع» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:04 مساءً - قال ديكلان رايس، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن الفريق يحب اللعب تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي، وأنهم ليسوا بحاجة للحصول على توضيح بشأن مستقبل المدير الفني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن كارسلي تولى تدريب المنتخب الإنجليزي خلفا لجاريث ساوثجيت، في أغسطس الماضي بشكل مؤقت في البداية لحين انتهاء منافسات بطولة دوري أمم أوروبا خلال روزنامة المباريات الدولية في فصل الخريف.

وبعد الخسارة المفاجئة يوم الخميس الماضي أمام المنتخب اليوناني على ملعب ويمبلي، قال إنه يتمنى أن يعود لمنصبه كمدير فني لمنتخب تحت 21 عاما، قبل إن يؤكد أن هذا المنصب ينبغي أن يذهب لمدرب من الطراز العالمي، وذلك في مقابلة تليفزيونية في أعقاب الفوز على فنلندا 3 / 1 أمس الأحد.

ولكن بعدها بدقائق في المؤتمر الصحفي للمباراة في هلسنكي، قال إنه "بالتأكيد" لا يستبعد نفسه من تدريب المنتخب الإنجليزي بشكل دائم.

ورغم الضجة المحيطة بمستقبل المدير الفني المؤقت، قال رايس إن هذا لا يؤثر على اللاعبين.

وبسؤاله عما إذا كان الفريق يحتاج لتوضيح، قال لاعب وسط أرسنال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي):" لا، على الإطلاق. كان واضحا معنا عندما تولى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي، حيث قال إنه سيتولى تدريبنا في ثلاث معسكرات".

وأضاف:" إنها أول مرة أعمل فيها معه لأنني لم أتدرب مع منتخب تحت 21 عاما، ولكن الشباب الذين انضموا من منتخب تحت 21 عاما تحدثوا عنه بشكل جيد للغاية".

وأردف:"كلاعبين للمنتخب الأول لم نتفاجأ، ولكننا قلنا كم كان جيدا في الاجتماعات والمباريات، والطريقة التي يدير بها المران".

وأكد:"إنه أحد هؤلاء المدربين.. انظر لجاك جريليش، لقد دعمه، منحه الثقة، هذه هي نوعية الأشياء التي يحبها اللاعبون وكارسلي فعل هذا".

وأوضح:"كان رائعا معنا. أيا كان ما سيحدث، سيحدث، ولكننا كلنا نستمتع بكل دقيقة في هذه الرحلة".