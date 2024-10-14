اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

شيخ الإسلام بأذربيجان يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 23 نوفمبر الجاري - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

ضمن نشاطها الدعوي.. «الأوقاف» تنظم 100 ندوة عن أضرار المقامرة الإلكترونية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:54 - سعر بيع الدولار يتوقف في البنك المركزي المصري عند 49.39 جنيه - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير التعليم: أسوان أنجبت جيلًا من العظماء في الأدب والثقافة - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يوجه بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بمحطة توليد السويس البخارية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 01:04 - رايس: اللعب تحت قيادة مدرب إنجلترا المؤقت «ممتع» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:04 - رايس: اللعب تحت قيادة مدرب إنجلترا المؤقت «ممتع» - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - رايس: اللعب تحت قيادة مدرب إنجلترا المؤقت «ممتع» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:04 مساءً - قال ديكلان رايس، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن الفريق يحب اللعب تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي، وأنهم ليسوا بحاجة للحصول على توضيح بشأن مستقبل المدير الفني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن كارسلي تولى تدريب المنتخب الإنجليزي خلفا لجاريث ساوثجيت، في أغسطس الماضي بشكل مؤقت في البداية لحين انتهاء منافسات بطولة دوري أمم أوروبا خلال روزنامة المباريات الدولية في فصل الخريف.

وبعد الخسارة المفاجئة يوم الخميس الماضي أمام المنتخب اليوناني على ملعب ويمبلي، قال إنه يتمنى أن يعود لمنصبه كمدير فني لمنتخب تحت 21 عاما، قبل إن يؤكد أن هذا المنصب ينبغي أن يذهب لمدرب من الطراز العالمي، وذلك في مقابلة تليفزيونية في أعقاب الفوز على فنلندا 3 / 1 أمس الأحد.

ولكن بعدها بدقائق في المؤتمر الصحفي للمباراة في هلسنكي، قال إنه "بالتأكيد" لا يستبعد نفسه من تدريب المنتخب الإنجليزي بشكل دائم.

ورغم الضجة المحيطة بمستقبل المدير الفني المؤقت، قال رايس إن هذا لا يؤثر على اللاعبين.

وبسؤاله عما إذا كان الفريق يحتاج لتوضيح، قال لاعب وسط أرسنال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي):" لا، على الإطلاق. كان واضحا معنا عندما تولى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي، حيث قال إنه سيتولى تدريبنا في ثلاث معسكرات".

وأضاف:" إنها أول مرة أعمل فيها معه لأنني لم أتدرب مع منتخب تحت 21 عاما، ولكن الشباب الذين انضموا من منتخب تحت 21 عاما تحدثوا عنه بشكل جيد للغاية".

وأردف:"كلاعبين للمنتخب الأول لم نتفاجأ، ولكننا قلنا كم كان جيدا في الاجتماعات والمباريات، والطريقة التي يدير بها المران".

وأكد:"إنه أحد هؤلاء المدربين.. انظر لجاك جريليش، لقد دعمه، منحه الثقة، هذه هي نوعية الأشياء التي يحبها اللاعبون وكارسلي فعل هذا".

وأوضح:"كان رائعا معنا. أيا كان ما سيحدث، سيحدث، ولكننا كلنا نستمتع بكل دقيقة في هذه الرحلة".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق