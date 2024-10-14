تصفيات أمم إفريقيا، هل ترد ليبيا لنيجيريا ما حدث في أويو؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:54 مساءً - أصبحت مباراة ليبيا ونيجيريا المقرر إقامتها في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025 غدا الثلاثاء، على ملعب شهداء فبراير في مدينة بنغازي مهددة بعدم اللعب.

وتعرض المنتخب النيجيري لموقف غريب باحتجازه بمطار الأبرق بليبيا لما يقرب من 12 ساعة، وهو ما أدى إلى إعلان لاعبيه الإضراب وعدم خوض المباراة.

الغريب أن بعثة المنتخب الليبي تعرضت لموقف مشابه خلال مباراتها الجمعة الماضية بنيجيريا، وهو ما ينبئ باحتمالية رد الموقف للمنتخب النيجيري قبل مواجهة الغد.

مباراة نيجيريا وليبيا

وحقق منتخب نيجيريا انتصارًا قاتلًا على نظيره الليبي بنتيجة 1-0، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو بفضل هدف متأخر من فيسايو باشيرو.

نيجيريا تهدد بعدم لعب المباراة

أعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا عدم خوض فريقه لمباراة ليبيا في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 والمقرر لها غدا الثلاثاء.

وقال: "طالبنا الحكومة النيجيرية بالتدخل، وبصفتي قائدا للفريق قررنا ألا نلعب هذه المباراة".



وكتب تروست إيكونج عبر حسابه على منصة إكس: "تواجدنا لأكثر من 12 ساعة في مطار مهجور في ليبيا بعد تحويل مسار طائرتنا أثناء الهبوط، وإلغاء هبوطنا في بنغاري دون سبب، أغلقوا بوابات المطار وتركونا بدون اتصال أو طعام أو شراب".

وأضاف: "مررت بمواقف مماثلة من قبل أثناء اللعب في إفريقيا لكن هذا السلوك مشين، ويجب على الاتحاد الإفريقي التدخل وأن ينظر فيما يحدث ها".

وأكمل: "دعهم يحصلون على نقاط المباراة، لن نسافر عبر الطريق البري هنا في ليبيا حتى مع وجود الأمن، لا يمكننا أن نتخيل كيف سيكون الفندق أو الطعام المقدم لنا".

واختتم: "نحترم أنفسنا وخصومنا عندما يكونون ضيوفنا، تحدث أخطاء ولكن تعتمد الخطأ بهذا الشكل لا علاقة له بكرة القدم".



يذكر أن إيكونج توج بجائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا 2024 في كوت ديفوار، رغم خسارة النسور المباراة النهائية أمام كوت ديفوار 2-1.

منتخب ليبيا



بعثة نيجيريا عالقة في مطار الابرق

ولا تزال بعثة المنتخب النيجيري عالقة في مطار الأبرق بمدينة البيضاء في ليبيا بسبب توقف منظومة الجوازات بالمطار، بحسب التقارير الليبية.

أزمة لمنتخب الليبي بنيجيريا

واكد تقارير ليبيه تعرض بعثة المنتخب الليبي لمضايقات في نيجيريا قبل خوض مباراة الجولة الثالثة السبت الماضي وتفتيش طويل خلال الرحلة بالإضافة إلى عدم وجود دورية شرطة بصحبة البعثة

وذكر فيصل البدري قائد ليبيا أن اللاعبين انتقلوا عبر حافلات غير مكيفة وسيارات من السفارة الليبية نقلتهم عبر طرق غير آمنة وغابات، واستغرقت الرحلة خمس ساعات وسط ظروف صعبة في نيجيريا.

ويحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه بنين بـ6 نقاط، ورواندا في المركز الثالث بنقطتين، وأخيرًا ليبيا بنقطة وحيدة.

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