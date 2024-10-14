الرياضة - 12:47 - ألمانيا ضد هولندا.. التشكيل المتوقع لصدام دوري الأمم الأوروبية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:47 مساءً - ألمانيا ضد هولندا.. تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية والساحرة المستديرة صوب أرضية ملعب «أليانز آرينا» والذي يحتضن مباراة ألمانيا ضد هولندا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية هذا العام 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ألمانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم، عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ألمانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم

يدخل منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، مباراة هولندا اليوم، وهو يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ دوري الأمم الأوروبية، وذلك برصيد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها «المانشافت» حتى الآن، بواقع انتصارين وتعادل وحيد.

على الجانب الآخر، يحل منتخب هولندا ضيفًا على ألمانيا، وهو يحتل وصافة ترتيب المجموعة الثانية بـ دوري الأمم الأوروبية، وذلك برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، بواقع انتصار وحيد وتعادلين للطواحين.

تشكيل ألمانيا المتوقع ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية اليوم

وجاء تشكيل ألمانيا المتوقع على النحو التالي

تشكيل ألمانيا المتوقع ضد هولندا في حراسة المرمى ألكساندر نوبل في خط الدفاع ميتلشتيت آنطوان روديجر جوناثان تاه جوشوا كيميتش في خط الوسط ألكسندر بافلوفيتش باسكال جروس أندريش سيرجي جنابري في خط الهجوم دينيز أونديف كاي هافيرتز

تشكيل هولندا المتوقع ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية اليوم

وجاء تشكيل هولندا المتوقع على النحو التالي