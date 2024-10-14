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الرياضة - 12:47 - محمد صلاح: من ضد قرار حسام حسن بإراحة بعض اللاعبين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:47 - محمد صلاح: من ضد قرار حسام حسن بإراحة بعض اللاعبين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:47 - محمد صلاح: من ضد قرار حسام حسن بإراحة بعض اللاعبين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:47 مساءً - صرح محمد صلاح مدرب نادى الزمالك الأسبق أن الحديث حاليا عن مواجهة الأهلى فى بطولة السوبر المحلى وهذا الأمر خطا ولابد من التركيز اولاً عن مواجهة بيراميدز للوصول إلى المباراة النهائية.

وأضاف محمد صلاح خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " البرتغالى جوزيه جوميز يتعامل نفسيا بطريقة جيده جدا مع اللاعبين وهذا الأمر واضح جدا خلال التعامل معه أثناء إلقاء بعض الحضرات بالرخصة التدريبية A “.

وأشار محمد صلاح " أنا ضد قرار الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بإراحة بعض اللاعبين من مواجهة موريتانيا المقبلة "

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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