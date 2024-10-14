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جوميز يحسم موقفه من رحيل ناصر منسي - أخبار كلمتك

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جوميز يحسم موقفه من رحيل ناصر منسي - أخبار كلمتك

جوميز يحسم موقفه من رحيل ناصر منسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:38 مساءً -  رفض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التفريط في خدمات ناصر منسي مهاجم الفريق. 

وتمسك جوزيه جوميز باستمرار ناصر منسي وعدم رحيله عن القلعة البيضاء ورفض كافة العروض التي تلقاها اللاعب.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

 وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين.

وخسر فريق الزمالك أمام نظيره زد بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المحلي.

سجل هدفي الزمالك كل من، البولندي كونراد ميشالاك والتونسي حمزة المثلوثي، في حين سجل أهداف زد كل من، ديلسون كاموني وسامح إبراهيم وشادي حسين.

 

 ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

 وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا  في الدور نصف النهائي بالسوبر المصري.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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