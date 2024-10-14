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جوارديولا يتغنى بأسطورة ميسي ويكشف فضل يوهان كرويف - أخبار كلمتك

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جوارديولا يتغنى بأسطورة ميسي ويكشف فضل يوهان كرويف - أخبار كلمتك

جوارديولا يتغنى بأسطورة ميسي ويكشف فضل يوهان كرويف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:38 مساءً - تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن تأثير يوهان كرويف أسطورة برشلونة، على مسيرته.

 


وقال جوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "أنا بخير، أحيانا أشعر بالتعب في عملي، وكلنا نشعر بذلك، لكنني أحب كرة القدم كثيرا".

وتابع "كنت محظوظا في برشلونة، الفريق الذي أحبه، ولكنني دربت 3 فرق كبيرة في مسيرتي".


وأضاف "لا أستطيع تخيل كيف كانت ستكون حياتي ومسيرتي دون كرويف، لقد علمني الكثير على المستوى التكتيكي، لكن الأهم أنه شكلني من الناحية الإنسانية، فكان عبقريا وفريدا وجعلني أحب كرة القدم".

ميسي

ونوه "إدارة ليونيل ميسي؟ يجب أن تعرفه، وبالنسبة لي من السهل القول إنه أفضل لاعب في كل العصور، لكن النجوم اجتمعت في ذلك الوقت".

ولفت "هل ميسي الأقوى؟ ربما يكون ذلك نقص احترام تجاه بيليه ومارادونا، لكن بالنسبة لي نعم، فلم أر أحدا مثله في التدريبات، ولا يمكن أن تتخيل استمراره بهذا المستوى لمدة 15 أو 20 عاما".

وأردف "عندما ترى ميسي عن قرب، تفكر في تايجر وودز أو مايكل جوردان، فكنا محظوظين لأننا عاصرناهم، فهؤلاء الأشخاص هم الجمال العظيم في فيلم سورينتينو.. إنه عنوان رائع لذلك الفريق".

 

وسئل جوارديولا، عن الفريق الذي لا يريد مواجهته في دوري الأبطال، وأجاب "سؤال جيد.. ربما برشلونة، الحب الذي أكنه لهم يدمرني. لقد ولدت في قرية صغيرة قريبة، ومواجهتهم ليس بالأمر السهل أبدا".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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