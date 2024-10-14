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نجم بارز في ريال مدريد يسابق الزمن للحاق بالكلاسيكو - أخبار كلمتك

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نجم بارز في ريال مدريد يسابق الزمن للحاق بالكلاسيكو - أخبار كلمتك

نجم بارز في ريال مدريد يسابق الزمن للحاق بالكلاسيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:20 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد، يسابق الوقت، للحاق بمواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الجاري.

نجم بارز في ريال مدريد يسابق الزمن للحاق بالكلاسيكو 


وكان إبراهيم دياز نجم الميرنجي، قد تعرض لإصابة يوم 14 سبتمبر الماضي خلال مباراة ريال سوسيداد، وكانت ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر.

ووفقا لشبكة "ريليفو"، فإن دياز يتفوق على نفسه، وتسير عملية تعافيه من الإصابة بشكل يفوق التوقعات، كما أن اللاعب يسعى لتقليص مدة الغياب.


وأشارت إلى أن الموعد الواقعي لعودة دياز الآن، سيكون في مباراة فالنسيا يوم 2 نوفمبر، لكن النجم المغربي يحلم بأن يتمكن من كسب بعض الوقت والعودة مبكرا في الكلاسيكو.

وأوضحت أن الريال سيتعامل مع حلم دياز بحذر لتجنب وقوع انتكاسة، لكن سيعود الأمر إلى ما يشعر به اللاعب، كما سيتم تقييم حالته في الأيام المقبلة.

وذكرت أنه قبل الإجازة القصيرة التي منحها المدرب كارلو أنشيلوتي للفريق، ظهر دياز وهو يتدرب على العشب لأول مرة منذ الإصابة.

وقالت الشبكة إن التدريب لم يكن مكثفًا، لكن شعور دياز كان إيجابيًا، وستحدد هذه الأحاسيس موعد عودته للملاعب، بالتشاور مع الجهازين الفني والطبي.

وأضافت "جلسات التدريب المزدوجة التي أجراها دياز، تفسر سرعة تعافيه من الإصابة، وإلى جانب تدريباته في فالديبيباس مع الإخصائيين، يقوم إبراهيم بتمارين إضافية في منزله باستخدام أجهزة حديثة".

واختتمت "ريال مدريد عادة ما يعلن عن مدة غياب للإصابات أطول مما يحتاجه اللاعبون فعليًا، ومن الممكن أن نرى دياز يعود قبل الموعد المحدد له".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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