موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في تصفيات الأمم الأوروبية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:20 مساءً - موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2025، يلتقي منتخب فرنسا ونظيره منتخب بلجيكا مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في تصفيات دوري الأمم الأوروبية 2025

وتنطلق مباراة بلجيكا ضد فرنسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملك بودوان في بروكسل ببلجيكا في إطار لقاءات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية

القناة الناقلة لمباراة فرنسا ضد بلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

وتذاع مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة BEIN SPorts HD 2.

اختارت شبكة بي إن سبورتس المعلق عصام الشوالي للتعليق على مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.



ترتيب منتخبي بلجيكا وفرنسا

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني، في المجموعة الثانية في المستوى الأول، برصيد 6 نقاط، في حين أن منتخب بلجيكا لديه 4 نقاط، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة نفسها.

وحقق منتخب الديوك الفوز بثنائية نظيفة في مواجهة الذهاب بفرنسا.

بلجيكا وفرنسا

تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع ضد فرنسا

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: زينو ديباست، ووت فايس، آرثر ثيات، مكسيم دي كويبر.

خط الوسط الدفاعي: يوري تيليمانس، أوريل مانجالا.

خط الوسط الهجومي: شارل دي كيتيلير، لياندرو تروسارد، جريكمي دوكو.

خط الهجوم: لويس أوبيندا.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد بلجيكا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، إبراهيما كوناتي، ويليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط الدفاعي: أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: كريستوفر نكونكو، مايكل أوليز، عثمان ديمبيلي.

خط الهجوم: راندل كولو مواني.



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