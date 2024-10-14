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الرياضة - 12:05 - وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للكاراتيه التقليدي بفوزه بالمركز الأول ببطولة العالم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:05 - وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للكاراتيه التقليدي بفوزه بالمركز الأول ببطولة العالم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:05 - وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للكاراتيه التقليدي بفوزه بالمركز الأول ببطولة العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:05 مساءً - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تهنئة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي ومجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، عقب تحقيق الفوز بالمركز الأول ببطولة العالم المقامة حاليًا بدولة البرتغال، خلال الفترة من 7 إلى 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة 31 دولة على مستوى العالم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز لمنتخب الكاراتيه التقليدي الذي يعكس التفوق الرياضي والروح القتالية العالية للاعبين، مؤكدا أن هذا الفوز يعكس الجهود المبذولة من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويدل على تفوق المنتخب الوطني المصري في رياضة الكاراتيه التقليدي.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية مواصلة دعم وتطوير رياضة الكاراتيه وغيرها من الألعاب القتالية لتحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن دعم المنتخبات الوطنية يبرز التزام الدولة بتطوير مختلف أنواع الرياضات وتعزيز مكانة الرياضة الوطنية على الساحة العالمية.

وتضم بعثة المنتخب الوطني للكاراتية التقليدي، 49 لاعبا ولاعبة من أعمار سنية مختلفة، كما تضم 12 من الجهاز الفني والإداري، حيث يترأس البعثة المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، ويستقبل البعثة وفد من الوزارة بعد غد الثلاثاء.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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