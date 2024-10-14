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الرياضة - 11:47 - أهلي 2005 يواجه سموحة اليوم في كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:47 - أهلي 2005 يواجه سموحة اليوم في كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - أهلي 2005 يواجه سموحة اليوم في كأس مصر للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:47 صباحاً - يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005، اليوم الاثنين، مع ضيفه سموحة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس مصر للشباب.

يدخل فريق أهلي 2005 مواجهة سموحة وهو يسعى لحسم صدارة المجموعة والتأهل لدور ال 8، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مباراتيه الأولى والثانية على حساب كل من القناة والزمالك.

وفاز أهلي 2005 في المباراة الأولى أمام القناة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق الفوز بنفس النتيجة ولكن خارج ملعبه على حساب الزمالك، وذلك في مباراة الجولة الثانية، ليحصد 6 نقاط ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة، مسجلًا 6 أهداف مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمود سمير مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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