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الرياضة - 11:47 - سيدات يد الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة أوتوهو ببطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:47 - سيدات يد الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة أوتوهو ببطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - سيدات يد الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة أوتوهو ببطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:47 صباحاً - يواصل الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة أوتوهو الكونغولي في بطولة إفريقيا للأندية المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

ويؤدي الفريق تدريبات بدنية في الجيم الخاص بفندق الإقامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، ثم يتوجه إلى صالة الوفاق لخوض المران الرئيسي في تمام الساعة الثانية ظهرا طبقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة محمد عادل، استعدادا لمواجهة الفريق الكونغولي.

ويعقد محمد عادل المدير الفني محاضرة بالفيديو للفريق بعد وجبة العشاء من أجل شرح نقاط ضعف وقوة فريق أوتوهو والتأكيد على بعض النقاط الفنية والخططية.

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي: نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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