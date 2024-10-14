مفاجأة، الخطيب يُخلي مسئوليته من "تقييم" الصفقة الليبية المُنتظرة في الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:46 صباحاً - كشف الإعلامى محمد الليثى رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، التدخل في تقييم اللاعب الليبي الشاب أجويلي أنور خميس مدافع منتخب ليبيا للشباب ونادي الصقور الليبي مواليد 2006 الذي يخضع للإختبار حاليًا في قطاع الناشئين بالنادي.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " الخطيب تحدث مع بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي مؤخرًا وطلب منه خضوع أجويلي للأختبار عدة أيام بعدما أكد له أحد أصدقاؤه أن اللاعب الليبي يمتلك قدرات فنية عالية وأنه يحتاج منح اللاعب الليبي فرصة فقط وإذا أثبت نفسه واستحق الانضمام للقطاع، يتم استكمال إجراءات قيده لكن إذا كانت قدراته الفنية متواضعة فلا يمكن قيده لأن القطاع لابد أن يضم أي لاعب يمتلك موهبة وقدرات فنية عالية فقط بعيدًا عن أي مجاملات ".

وتعقد الجمعية العمومية لشركة الكرة بالنادي الأهلي اجتماعها اليوم لإختيار المجلس الجديد بعد استقالة عدلي القيعي رئيس شركة الكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .