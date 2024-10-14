الرياضة - 11:30 - هل يقود تدريب منتخب إنجلترا؟.. جوارديولا يحسم الجدل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - حسم المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الجدل حول توليه مهمة تدريب منتخب إنجلترا، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وتوج جوارديولا بستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا منذ توليه تدريب مانشستر سيتي في عام 2016.

ومن المقرر أن عقد جوارديولا ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وشدد جوارديولا صاحب الـ53 عاما، على أن حبه للنادي كبير، ولم يستبعد تجديد تعاقده، ولكنه حتى الآن لم يتخذ القرار الحاسم في ظل ارتباط اسمه بخلافة جاريث ساوثجيت كمدير فني دائم للمنتخب الإنجليزي.

ونقلت شبكة «سكاي إيطاليا»، تصريحات لجوارديولا عند سؤاله عن مستقبله، حيث أكد: «ترك مانشستر سيتي؟ هذا غير صحيح، لم أقرر بعد».

واختتم: «ليس صحيحا أنني سأصبح المدير الفني الجديد للمنتخب الإنجليزي، لو كنت قررت هذا لأعلنته، ومع ذلك، لا أعلم، أي شيء يمكن أن يحدث».