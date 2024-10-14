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الرياضة - 11:30 - ثروت سويلم: عامر حسين برئ من مجاملة الشحات وتأجيل مباريات الأهلي «غصب عننا» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:30 - ثروت سويلم: عامر حسين برئ من مجاملة الشحات وتأجيل مباريات الأهلي «غصب عننا» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:30 - ثروت سويلم: عامر حسين برئ من مجاملة الشحات وتأجيل مباريات الأهلي «غصب عننا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً - قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة إن عامر حسين برئ من الهجوم عليه بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري مؤكدا أنه مجبر علي تأجيل مباريات الأهلي، بسبب تعارض الأجندات الإفريقية مع مسابقات اتحاد الكرة.

وتحدث سويلم خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور عن مجاملة حسين الشحات لاعب الأهلي في أزمته الشهيرة مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز موضحاً أن عامر حسين مظلوم خاصة أن تقرير المباراة لم يذكر تفاصيل الواقعة.

أضاف: "حسين الشحات لم يجامل في عقوبته ووضعوا المسئولية علي عامر حسين لكنه برئ لأن اللوم علي تقرير المباراة".

وواصل: "إيقاف حسين الشحات مباراتين عقوبة ضعيفة لكن تقرير المباراة لم يذكر تفاصيل الواقعة".

تابع:" بحكم قربي من المطبخ وجدول الدوري المشكلة ليست في عامر حسين ليس دفاعاً عنه ولكن الحقيقة هو تعرض الأجندة الإفريقية مع اتحاد الكرة".

وأكمل:" عامر حسين مظلوم ومجبر علي تأجيل المباريات بسبب تعارض الأجندات".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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