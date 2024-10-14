وزارة التعليم الفني تعلن نتائج الاختبارات النهائية 2023-2024 بعدن - أخبار كلمتك

وزارة التعليم الفني تعلن نتائج الاختبارات النهائية 2023-2024 بعدن - أخبار كلمتك

كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الذي حرم عدن من الكهرباء - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الذي حرم عدن من الكهرباء - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية.. تعرض عصابة ابتزاز للفتيات بصورهم وبفيديوهات في صنعاء لهذا الامر - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية.. تعرض عصابة ابتزاز للفتيات بصورهم وبفيديوهات في صنعاء لهذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوى فؤاد تغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوى فؤاد تغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

تبدأ من مرحلة الحمل وتستمر مدى الحياة.. 8 أساليب تضمن التربية الإيجابية لطفلك - أخبار كلمتك

تبدأ من مرحلة الحمل وتستمر مدى الحياة.. 8 أساليب تضمن التربية الإيجابية لطفلك - أخبار كلمتك

‏صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لتنفيذ أول ‏دبلومات متخصصة في الإعاقة البصرية ‏بمصر - أخبار كلمتك

‏صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لتنفيذ أول ‏دبلومات متخصصة في الإعاقة البصرية ‏بمصر - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

أزمة بين كولر والأهلي بسبب عبد القادر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أزمة بين كولر والأهلي بسبب عبد القادر - أخبار كلمتك

أزمة بين كولر والأهلي بسبب عبد القادر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 11:24 ص 10/14/2024 11:24:45 AM

احمد عبد القادر،
احمد عبد القادر، كلمتك

 كشف الإعلامى محمد الليثى عن ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ، ببيع أحمد عبد القادر لاعب الفريق المُعار لنادي قطر القطري نهائيًا، فيما رفضت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي هذا الأمر وتمسكت بعودة اللاعب بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت أف إم على موجات 93.7 " شهدت الأيام الماضية عملية "جس النبض" من نادي قطر للأهلي بالحصول على خدمات عبد القادر نهائيًا بعد المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع ناديه حاليًا وكولر حسم موقفه من عودة عبد القادر ورفضها وقال أنه لا يمانع رحيل اللاعب نهائيًا، وهذا ما رفضه مسئولو الأهلي الذين أكدوا على أهمية عودة عبد القادر بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري لأنه صاحب موهبة جيدة يحتاجها الفريق ".

 

الأهلي لم يحصل على عرض من قطر القطري لشراء عقد عبدالقادر

وأكدت مصادر أن النادي الأهلي لم يحصل على أي عروض رسمية من نادي قطر القطري للحصول على خدمات أحمد عبد القادر لاعب الفريق المعار، بصفة نهائية.

يذكر أن الأهلي أعار عبدالقادر إلى قطر القطري، لمدة موسم واحد بدون أحقية شراء، وحتى الآن لا يوجد أي عرض لضمه نهائيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق