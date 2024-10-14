أزمة بين كولر والأهلي بسبب عبد القادر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 11:24 ص 10/14/2024 11:24:45 AM

كشف الإعلامى محمد الليثى عن ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ، ببيع أحمد عبد القادر لاعب الفريق المُعار لنادي قطر القطري نهائيًا، فيما رفضت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي هذا الأمر وتمسكت بعودة اللاعب بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت أف إم على موجات 93.7 " شهدت الأيام الماضية عملية "جس النبض" من نادي قطر للأهلي بالحصول على خدمات عبد القادر نهائيًا بعد المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع ناديه حاليًا وكولر حسم موقفه من عودة عبد القادر ورفضها وقال أنه لا يمانع رحيل اللاعب نهائيًا، وهذا ما رفضه مسئولو الأهلي الذين أكدوا على أهمية عودة عبد القادر بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري لأنه صاحب موهبة جيدة يحتاجها الفريق ".

الأهلي لم يحصل على عرض من قطر القطري لشراء عقد عبدالقادر

وأكدت مصادر أن النادي الأهلي لم يحصل على أي عروض رسمية من نادي قطر القطري للحصول على خدمات أحمد عبد القادر لاعب الفريق المعار، بصفة نهائية.

يذكر أن الأهلي أعار عبدالقادر إلى قطر القطري، لمدة موسم واحد بدون أحقية شراء، وحتى الآن لا يوجد أي عرض لضمه نهائيًا.

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