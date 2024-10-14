هل يحسمها أمام موريتانيا غدا؟، سيناريوهات تأهل منتخب مصر لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - يبحث منتخب مصر بقيادة حسام حسن عن تذكرة التأهل بشكل رسمي غدا الثلاثاء خلال مواجهة الجولة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب عندما يحل ضيفا على نظيره الموريتاني في نواكشوط دون الانتظار للجولتين المتقيتين.

ويتأهل 24 منتخبا لكاس الامم الافريقية بالمغرب والمقرر انطلاقها من 21 ديسمبر 2025 حتي 18 يناير 2026.

ترتيب مجموعة مصر

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات في الجولات الثلاث الأولى.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- منتخب مصر 9 نقاط

2- منتخب كاب فيردي 3 نقاط

3- منتخب بوتسوانا 3 نقاط

4- منتخب موريتانيا 3 نقاط

فرص تأهل منتخب مصر

الفرصة الاولي هي جمع ثلاث نقاط في المباريات الثلاث المتبقية سواء بثلاثة تعادلات أو فوز وهزيمتين ويرفع رصيده الي النقطة 12.

ويتأهل منتخب مصر رسميا في حالة الفوز غدا أمام موريتانيا من المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة قبل ختام دور المجموعات بجولتين وبغض النظر عن باقي المواجهات.

الفرصة الثانية هي التعادل غدا وجمع نقطة واحدة والوصول إلى 10 نقاط حيث سيتأهل المنتخب المصري مباشرة بعد نهاية الجولة الحالية حال التعادل أمام موريتانيا مع فوز أي من المنتخبين بوتسوانا وكاب فيردي على الآخر إلا أن الصدارة ستحسم في نهاية التصفيات.

الفرصة الثالثة هي جمع منتخب مصر 4 نقاط من مبارياته الثلاثة القادمة لتصل به للنقطة 13 ويصعد متصدرًا للمجموعة.



الفرصة الرابعة هي خسارة المباريات الثلاثة ويمكن أن تصعد مصر برصيد 9 نقاط إلا أنها تخضع لحسابات المباريات الاخري.

مع خسارة منتخب مصر للمباريات الثلاثة يكون رصيده 9 نقاط ولكل منتخب آخر من بوتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا 6 نقاط ولهما مباراتين.

يجب في هذه الحالة فوز منتخب بالمباراتين ليصل إلى النقطة 12 وتعادل المنتخبان الآخران في مباراتهما ليصعد وقتها الفراعنة بعد رفع رصيدهما إلى 7 نقاط أو فوز أحدهما والتعادل مع مصر وحسم قاعدة المواجهات المباشرة حينها التأهل.

موعد مباراة مصر وموريتانيا



ويحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا ثقيلا على نظيره الموريتاني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

القناة الناقلة لمباراة موريتانيا ومصر



وتنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الموريتاني، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.



طاقم حكام من موريشيوس لمباراة منتخب مصر وموريتانيا

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة مصر وموريتانيا لطاقم حكام من موريشيوس بقيادة الحكم أحمد امتياز هيرالال كحكم ساحة ويعاونه أسويت تيلوك ورام باباجي إلى جانب الحكم المورشيوسي جيان برادلي بالتشي.



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