هل يرحل كولر عن الأهلي؟، حقيقة التفاوض مع مساعد جوارديولا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - كشف الإعلامى محمد الليثى أن مسئولي النادي الأهلي، طمئنوا المدير الفني لفريق الكرة الأول السويسري مارسيل كولر بشأن الأنباء التي ترددت مؤخرًا وزعمت تفاوض النادي مع مدرب جديد لتدريب الفريق تحسبًا لرحيل كولر حال خسارة الفريق بطولة السوبر المصري نهاية أكتوبر الجاري بالإمارات.

وقال الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت أف إم على موجات 93.7 "انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء حول تفاوض الأهلي مع مدربين أجانب، بل أن هناك من ذهب إلى أن مسئولي القلعة الحمراء فتحوا باب التفاوض مع المدرب الإسباني دومينيك تورنت الذي يتولى حاليًا تدريب فريق سان لويس المكسيكي، وعمل دومينيك تورنت مساعدًا للمدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي".



وأضاف الليثى: “ما أُثير في هذا الشأن غير صحيح فالنادي الأهلى لم يتفاوض مع الإسباني دومينيك تورنت أو غيره لأن مارسيل كولر مُستمر مع الفريق ومرتبط بعقد مع النادي ينتهي في صيف 2026”.

وتابع الليثى: "مسئولى الاهلى تحدثوا مع كولر وأكدوا له ثقة النادي التامة فيه، وفعلوا نفس الأمر مع دينو لا مبرتي وكيل أعمال كولر وأكدوا لهما أنهم لا يفكرون في إنهاء التعاقد مع المدرب السويسري حتى حال خسارة السوبر المصري ".

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