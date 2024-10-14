الرياضة - 11:13 - حقيقة مفاوضات الأهلي مع مساعد جوارديولا لخلافة كولر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:13 صباحاً - كشف الإعلامى محمد الليثى طمئن مسئولى النادي الأهلي، مدربه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشأن الأنباء التي ترددت مؤخراً وزعمت تفاوض النادي مع مدرب جديد لتدريب الفريق تحسباً لرحيل كولر حال خسارة الفريق بطولة السوبر المصري نهاية أكتوبر الجاري بالإمارات.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " أنتشرت خلال الأيام الماضية أنباء حول تفاوض الأهلي مع مدربين أجانب، بل أن هناك من ذهب إلى أن مسئولو القلعة الحمراء فتحوا باب التفاوض مع المدرب الإسباني دومينيك تورنت الذي يتولى حالياً تدريب فريق سان لويس المكسيكي، وعمل دومينيك تورنت مساعداً للمدرب الأسباني الشهير بيب جوارديولا في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي ".

وقال محمد الليثى "ما أُثير في هذا الشأن غير صحيح فالنادي الأهلى لم يتفاوض مع الأسباني دومينيك تورنت أو غيره لأن مارسيل كولر مُستمر مع الفريق ومرتبط بعقد مع النادي ينتهي في صيف 2026.

وتابع محمد الليثى " مسئولى الاهلى تحدثوا مع كولر وأكدوا له ثقة النادي التامة فيه وفعلنا نفس الأمر مع دينو لا مبرتي وكيل أعمال كولر وأكدنا لهما أننا لا نفكر في إنهاء التعاقد مع المدرب السويسري حتى حال خسارة السوبر المصري ".