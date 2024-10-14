الرياضة - 11:13 - كولر يُرحّب ببيع عبد القادر نهائياً.. والأهلي يرفض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:13 صباحاً - كشف الإعلامى محمد الليثى ترحيب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ببيع أحمد عبد القادر لاعب الفريق المُعار لنادي قطر القطري نهائياً، فيما رفضت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي هذا الأمر وتمسكت بعودة اللاعب بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " شهدت الأيام الماضية عملية "جس النبض" من نادي قطر للأهلي بالحصول على خدمات عبد القادر نهائياً بعد المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع ناديه حالياً و كولرحسم موقفه من عودة عبد القادر ورفضها وقال أنه لا يمانع رحيل اللاعب نهائياً وهذا ما رفضه مسئولو الأهلي الذين أكدوا على أهمية عودة عبد القادر بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري لأنه صاحب موهبة جيدة يحتاجها الفريق ".