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جوارديولا يثير الغموض بشأن الموافقة على تدريب منتخب إنجلترا - أخبار كلمتك

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جوارديولا يثير الغموض بشأن الموافقة على تدريب منتخب إنجلترا - أخبار كلمتك

جوارديولا يثير الغموض بشأن الموافقة على تدريب منتخب إنجلترا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:51 صباحاً -  أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن أي شيء يمكن أن يحدث فيما يتعلق بمستقبله، وذلك في الوقت الذي حث فيه روي كين، الاتحاد الإنجليزي، على التعاقد مع المدرب الإسباني لتدريب المنتخب الأول.

وينتهي عقد بيب جوارديولا مع المان سيتي، بنهاية الموسم الجاري.

وشدد جوارديولا، على أن حبه للسيتي "عميق"، ولم يستبعد تجديد تعاقده، ولكنه حتى الآن لم يتخذ القرار الحاسم، في ظل ارتباط اسمه بتدريب المنتخب الإنجليزي.


ونقلت شبكة "سكاي إيطاليا" تصريحات لجوارديولا، عند سؤاله عن مستقبله في البرنامج التلفزيوني تشي تيمبو تشي فا، حيث أكد "ترك السيتي؟ هذا غير صحيح، لم أقرر بعد".

 

وأضاف "ليس صحيحا أنني سأصبح المدير الفني الجديد للمنتخب الإنجليزي، لو كنت قررت هذا لأعلنته، ومع ذلك، لا أعلم.. أي شيء يمكن أن يحدث".

ويعتقد روي كين، المحلل الرياضي في قناة أي تي في، أنه يتعين على إنجلترا، الانتظار للوقت المناسب لرؤية ما إذا كان جوارديولا خيارا متاحا أم لا.

وخلال حديثه عقب قيادة المدرب المؤقت، لي كارسلي، المنتخب الإنجليزي للفوز 3-1 على فنلندا، قال كين "يجب على الاتحاد الإنجليزي أن يذهب لأفضل مدرب، مهما كان".

وأضاف: "اذهبوا للأفضل.. عقد بيب جوارديولا ينتهي في الصيف".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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