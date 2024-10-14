أرينا سابالينكا تهدد عرش إيجا شفيونتيك في التصنيف العالمي للاعبات التنس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:03 صباحاً - التنس، شددت البيلاروسية أرينا سابالينكا، الخناق على البولندية إيجا شفيونتيك في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس الصادر صباح الإثنين، بعد تتويجها بلقب بطولة ووهان فئة 1,000 نقطة أمس الأحد.

وشهدت المراكز العشرة الأولى بعض التغييرات، أبرزها تقدم الأمريكية كوكو جوف، مرتبة واحدة لتتواجد في التصنيف الثالث بعد وصولها إلى نصف نهائي ووهان، بينما تراجعت مواطنتها جيسيكا بيجولا للمركز الرابع.

كما اقتحمت البرازيلية بياتريز حداد مايا، المراكز العشرة الأولى، بارتقاءها مركزين لتتواجد بالتصنيف العاشر عالميا، في الوقت الذي واصلت فيه التشيكية باربورا كريتشيكوفا التراجع لتتواجد في التصنيف 13 عالميا بعد تأخرها 3 مراكز.



المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس

1- إيجا شفيونتيك: 9,785 نقطة

2- أرينا سابالينكا: 9,716 نقطة

3- كوكو جوف: 5,973 نقطة

4- جيسيكا بيجولا: 5,785 نقطة

5- إيلينا ريباكينا: 5,373 نقطة

6- جاسمين باوليني: 5,323 نقطة

7- كينوين جينج: 4,430 نقطة

8- إيما نافارو: 3,698 نقطة

9- دانيلي كولينز: 3,176 نقطة

10- بياتريز حداد مايا: 3,146 نقطة

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