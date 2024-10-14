موعد مباراة توجو ضد الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:03 صباحاً - يحل منتخب الجزائر ضيفًا اليوم الاثنين، على توجو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا، على ملعب كيجي بتوجو.



موعد مباراة توجو ضد الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا



ومن المقرر أن تنطلق مباراة توجو ضد الجزائر في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية والخامسة بتوقيت الجزائر.



القناة الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو



وتذاع مباراة الجزائر وتوجو عبر فضائية bein sports 2.



ويتواجد منتخبا الجزائر وتوجو في المجموعة الخامسة من التصفيات، وتضم إلى جوارهما غينيا الاستوائية وليبيريا.

ويحتل منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة من تصفيات أمم أفريقيا بعد أن حقق العلامة الكاملة في الـ3 مباريات الأولى، برصيد 9 نقاط، أما منتخب توجو، فيحل ثالثًا برصيد نقطتين فقط، حصدهما من تعادلين أمام غينيا وليبيريا.

ترتيب المجموعة الخامسة

الجزائر- 9 نقاط

غينيا الاستوائية- 4 نقاط

توجو- نقطتين

ليبيريا- نقطة وحيدة

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