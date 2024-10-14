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الأهلي يتدرب مرتين في الإمارات استعدادا للسوبر المحلي - أخبار كلمتك

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الأهلي يتدرب مرتين في الإمارات استعدادا للسوبر المحلي - أخبار كلمتك

الأهلي يتدرب مرتين في الإمارات استعدادا للسوبر المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:03 صباحاً -  الأهلي، يتدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرتين في الإمارات استعدادا لخوض منافسات السوبر المقرر له خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 24 من الشهر ذاته. 

 يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات. 

تعقد الجمعية العمومية لشركة الكرة بالنادي الأهلي اجتماعها اليوم لاختيار المجلس الجديد بعد استقالة عدلي القيعي رئيس شركة الكرة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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