التشكيل المتوقع لمباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:03 صباحاً - يستضيف منتخب بلجيكا نظيره منتخب فرنسا، مساء اليوم الاثنين على أرضية ملعب الملك بودوان في بروكسل ببلجيكا في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع ضد فرنسا

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: زينو ديباست، ووت فايس، آرثر ثيات، مكسيم دي كويبر.

خط الوسط الدفاعي: يوري تيليمانس، أوريل مانجالا.

خط الوسط الهجومي: شارل دي كيتيلير، لياندرو تروسارد، جريكمي دوكو.

خط الهجوم: لويس أوبيندا.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد بلجيكا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، إبراهيما كوناتي، ويليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط الدفاعي: أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: كريستوفر نكونكو، مايكل أوليز، عثمان ديمبيلي.

خط الهجوم: راندل كولو مواني.

موعد مباراة بلجيكا وفرنسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة بلجيكا ضد فرنسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا ضد بلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة BEIN SPorts HD 2.



ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني، في المجموعة الثانية في المستوى الأول، برصيد 6 نقاط، في حين أن منتخب بلجيكا لديه 4 نقاط، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة نفسها.

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