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الرياضة - 09:56 - جوميز يحسم موقف نبيل عماد دونجا من السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:56 - جوميز يحسم موقف نبيل عماد دونجا من السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - جوميز يحسم موقف نبيل عماد دونجا من السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:56 صباحاً - اقترب نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الغياب عن مباراة الأبيض أمام بيراميدز في بطولة السوبر المصري.

وعلمت الأسبوع من مصادرها داخل نادي الزمالك بأن بالرغم من تعرض دونجا للإصابة في العضلة الخلفية واقترابه من الغياب عن لقاء بيراميدز، إلا أن جوميز يدرس اصطحابه إلى الإمارات.

ويأتي قرار جوميز باصطحاب دونجا إلى الإمارات في محاولة لتجهيزه للمشاركة في نهائي البطولة في حال صعود الزمالك، على أن يشارك واحد من الثنائي زياد كمال أو محمد شحاتة في لقاء بيراميدز.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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