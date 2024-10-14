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الرياضة - 09:56 - كاستيلو أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسي إف جي الكونغولي ببطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:56 - كاستيلو أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسي إف جي الكونغولي ببطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - كاستيلو أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسي إف جي الكونغولي ببطولة إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:56 صباحاً - حصل عمر خالد «كاستيلو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسي إف جي الكونغولي، التي جمعت الفريقين اليوم في دور المجموعات من بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

وقدم كاستيلو أداءً مميزًا ساهم في فوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 38-19، حيث كان هداف الفريق في المباراة برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إيتوال الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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