الرياضة - 09:56 - بيراميدز يخسر أمام كونيا سبور التركي وديًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:56 صباحاً - انتهت مباراة نادي بيراميدز أمام مضيفه نادي كونيا سبور التركي الودية، بفوز نادي كونيا سيور بهدف دون مقابل في لقاء استمر لمدة ساعتين، بعدما أقيم على شوطين كل منهما ٦٠ دقيقة، في ختام معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

ولعب بيراميدز الشوط الأول بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي

وقبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق تعرض اللاعب طارق علاء للإصابة، وشارك بدلا منه أحمد عاطف قطة في مركز الظهير الأيمن.

وفي الشوط الثاني لعب نادي بيراميدز بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد فوفانا - أحمد عاطف قطة

خط الوسط: محمود دونجا - يوسف أوباما - يوسف أسامة - عماد ميهوب - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس

وشارك رضا بوبو حتى الدقيقة ٣٠ من الشوط الثاني قبل أن يغادر ويشارك بدلا منه مهند لاشين، كما شارك الحارس أحمد ميهوب بدلا من شريف إكرامي في ٢٠ دقيقة.