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الرياضة - 09:56 - خالد الغندور: زياد كمال الأقرب لتعويض دونجا حال غيابه عن السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:56 - خالد الغندور: زياد كمال الأقرب لتعويض دونجا حال غيابه عن السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:56 - خالد الغندور: زياد كمال الأقرب لتعويض دونجا حال غيابه عن السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:56 صباحاً - قال الإعلامي خالد الغندور، إن زياد كمال لاعب الزمالك الأقرب لتعويض زميله نبيل عماد دونجا حال تأكد غياب الأخير عن السوبر المصري بسبب الإصابة.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "جوميز المدير الفني للزمالك يجهز زياد كمال ليكون بديلاً لنبيل عماد دونجا حال تأكد غياب الأخير عن السوبر المحلي بالإمارات بسبب الإصابة".

وواصل:"ويجهز جوميز زياد كمال للسوبر المحلي بعد ان دفع به في المباريات الودية التي خاضها الفريق استعدادا لبطولة السوبر المحلي".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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