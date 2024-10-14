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الموعد والقناة الناقلة لمباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

الموعد والقناة الناقلة لمباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:47 صباحاً -  يستعد منتخب فرنسا، لمواجهة نظيره منتخب بلجيكا مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية على ملعب الملك بودوان في بروكسل ببلجيكا في إطار لقاءات الجولة الرابعة من البطولة.

موعد مباراة بلجيكا وفرنسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

 تنطلق مباراة بلجيكا ضد فرنسا اليوم في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا ضد بلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة BEIN SPorts HD 2.


ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني، في المجموعة الثانية في المستوى الأول، برصيد 6 نقاط، في حين أن منتخب بلجيكا لديه 4 نقاط، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة نفسها.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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