سينر يسيطر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:47 صباحاً - التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر صباح الإثنين، عقب تتويجه بلقب شنغهاي للأساتذة أمس الأحد.



وارتقى الأمريكي تايلور فريتز، مرتبة واحدة ليتواجد في المركز السادس بعد وصوله لنصف النهائي، بينما تراجع الروسي أندري روبليف إلى المركز السابع.

ومع خسارة البولندي هوبرت هوركاتش 1,000 نقطة لعدم دفاعه عن لقب شنغهاي، تراجع 4 مراكز ليتواجد في التصنيف 12 عالميا.



واستفاد النرويجي كاسبر رود من ذلك التراجع، ليرتقي للمركز الثامن، كما ارتقى الأسترالي أليكس دي مينور للمركز التاسع، وتقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المركز 11.

وقفز التشيكي توماس ماتشاك 8 مراكز دفعة واحدة ليتواجد في التصنيف 25 عالميا، وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائي شنغهاي.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

1- يانيك سينر: 11,920 نقطة

2- كارلوس ألكاراز: 7,120 نقطة

3- ألكسندر زفيريف: 6,795 نقطة

4- نوفاك ديوكوفيتش: 6,210 نقطة

5- دانيل ميدفيديف: 5,530 نقطة

6- تايلور فريتز: 4,415 نقطة

7- أندري روبليف: 4,110 نقطة

8- كاسبر رود: 3,885 نقطة

9- أليكس دي مينور: 3,610 نقطة

10- جريجور ديمتروف: 3,589 نقطة

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