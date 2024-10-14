وزارة التعليم الفني تعلن نتائج الاختبارات النهائية 2023-2024 بعدن - أخبار كلمتك

وزارة التعليم الفني تعلن نتائج الاختبارات النهائية 2023-2024 بعدن - أخبار كلمتك

كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الذي حرم عدن من الكهرباء - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الذي حرم عدن من الكهرباء - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية.. تعرض عصابة ابتزاز للفتيات بصورهم وبفيديوهات في صنعاء لهذا الامر - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية.. تعرض عصابة ابتزاز للفتيات بصورهم وبفيديوهات في صنعاء لهذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوى فؤاد تغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوى فؤاد تغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

تبدأ من مرحلة الحمل وتستمر مدى الحياة.. 8 أساليب تضمن التربية الإيجابية لطفلك - أخبار كلمتك

تبدأ من مرحلة الحمل وتستمر مدى الحياة.. 8 أساليب تضمن التربية الإيجابية لطفلك - أخبار كلمتك

‏صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لتنفيذ أول ‏دبلومات متخصصة في الإعاقة البصرية ‏بمصر - أخبار كلمتك

‏صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لتنفيذ أول ‏دبلومات متخصصة في الإعاقة البصرية ‏بمصر - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

سينر يسيطر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سينر يسيطر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس - أخبار كلمتك

سينر يسيطر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:47 صباحاً - التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر صباح الإثنين، عقب تتويجه بلقب شنغهاي للأساتذة أمس الأحد.


وارتقى الأمريكي تايلور فريتز، مرتبة واحدة ليتواجد في المركز السادس بعد وصوله لنصف النهائي، بينما تراجع الروسي أندري روبليف إلى المركز السابع.

ومع خسارة البولندي هوبرت هوركاتش 1,000 نقطة لعدم دفاعه عن لقب شنغهاي، تراجع 4 مراكز ليتواجد في التصنيف 12 عالميا.


واستفاد النرويجي كاسبر رود من ذلك التراجع، ليرتقي للمركز الثامن، كما ارتقى الأسترالي أليكس دي مينور للمركز التاسع، وتقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المركز 11.

وقفز التشيكي توماس ماتشاك 8 مراكز دفعة واحدة ليتواجد في التصنيف 25 عالميا، وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائي شنغهاي.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

1- يانيك سينر: 11,920 نقطة

2- كارلوس ألكاراز: 7,120 نقطة

3- ألكسندر زفيريف: 6,795 نقطة

4- نوفاك ديوكوفيتش: 6,210 نقطة

5- دانيل ميدفيديف: 5,530 نقطة

6- تايلور فريتز: 4,415 نقطة

7- أندري روبليف: 4,110 نقطة

8- كاسبر رود: 3,885 نقطة

9- أليكس دي مينور: 3,610 نقطة

10- جريجور ديمتروف: 3,589 نقطة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق