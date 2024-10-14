طاقم حكام من موريشيوس لمباراة منتخب مصر وموريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:34 صباحاً - منتخب مصر، يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا ثقيلا على نظيره الموريتاني، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

طاقم حكام مباراة مصر وموريتانيا في جولة الإياب

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة مصر وموريتانيا لطاقم حكام من موريشيوس بقيادة الحكم أحمد امتياز هيرالال كحكم ساحة ويعاونه أسويت تيلوك ورام باباجي إلى جانب الحكم المورشيوسي جيان برادلي بالتشي

موعد مباراة مصر وموريتانيا

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره الموريتاني في إياب تصفيات أمم إفريقيا، غدا الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة القاهرة.

مباراة مصر وموريتانيا، كلمتك

القناة الناقلة لمباراة موريتانيا ومصر

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الموريتاني، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

منتخب مصر يفوز على موريتانيا

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، فاز على نظيره موريتانيا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات في الجولات الثلاث الأولى

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