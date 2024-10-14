اليوم، مؤتمر صحفي لـ حسام حسن للحديث عن مواجهة منتخب مصر وموريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:29 صباحاً - منتخب مصر، يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين باستاد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط للحديث عن المواجهة الصعبة التي تجمع الفراعنة أمام موريتانيا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

قائمة منتخب مصر لمباراة الإياب أمام موريتانيا

واصطحب حسام حسن 22 لاعبا في رحلة الفراعنة إلى موريتانيا لمواجهة منتخبها غدا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.. واللاعبون هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفي محمد - أسامة فيصل

مباراة مصر وموريتانيا، كلمتك

إراحة محمد صلاح

وقرر حسام حسن إراحة محمد صلاح وعدم اصطحابه في رحلة الفريق إلى موريتانيا، كما قرر عدم اصطحاب عماد نبيل دونجا ضمن بعثة الفريق لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

منتخب مصر يتدرب على ملعب نجيل صناعي

ويخوض منتخب مصر الوطني مرانا صباحيا اليوم على ملعب من النجيل الصناعي، هو الأخير له قبل السفر إلى موريتانيا، حيث تقام مباراة الإياب على ملعب من النجيل الصناعي بالعاصمة نواكشوط.

منتخب مصر يفوز على موريتانيا

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، فاز على نظيره موريتانيا بهدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة الماضي، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79.

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