تصفيات أمم أفريقيا، موعد مباراة الإياب بين منتخب مصر وموريتانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - منتخب مصر، يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب موريتانيا، بملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره الموريتاني في إياب تصفيات أمم أفريقيا، غدا الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب موريتانيا، كلمتك

القناة الناقلة لمباراة موريتانيا ومصر

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الموريتاني، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

منتخب مصر يفوز على موريتانيا

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، فاز على نظيره موريتانيا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79.

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