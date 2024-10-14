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الرياضة - 08:44 - ثروت سويلم يكشف حقيقة طلبه بتغير لوائح كأس مصر من أجل الأهلي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:44 - ثروت سويلم يكشف حقيقة طلبه بتغير لوائح كأس مصر من أجل الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - ثروت سويلم يكشف حقيقة طلبه بتغير لوائح كأس مصر من أجل الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:44 صباحاً - كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، حقيقة تصريحاته بشأن الأهلي بعد اجتماع الأندية مع الرابطة لتحديد شكل الدوري الجديد.

وتابع ثروت سويلم خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" بعد اجتماع الأندية قولت بصراحة مسمعتش ان الخطيب تحدث من الأساس عن كأس مصر في الاجتماع وان الي سمعته ان الخطيب قال النادي الأهلي ملتزم باللوائح وتطبيقها".

واضاف:" قولت إن من الصعب إقامة كأس مصر بدون الأهلي والزمالك، أنا قولت رأيي وانا مش صاحب قرار.. كأس مصر تحت إدارة وتنظيم اتحاد الكرة".

واختتم:" قولت كمان إن الشركة المتحدة هي الي هتضر بشكل الدوري الجديد بعد إلغاء ٨ أسابيع من عمر الدوري الجديد وكمان الأهلي أو الزمالك ميشاركوش في الكاس هتكون خسارة أخرى".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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