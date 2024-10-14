الرياضة - 08:44 - اشتعال انتخابات اتحاد الكرة قبل أن تبدأ.. و3 جبهات في الصورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:44 صباحاً - تقرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 10 نوفمبر المقبل وحتى يوم 16 من نفس الشهر، استعدادا إلى إقامة الجمعية العمومية يوم 10 ديسمبر القادم، من أجل اختيار مجلس الجبلاية الجديد، في ظل منافسة شرسة غير معلنة حتى الأن.

وعلمت الأسبوع من مصادرها داخل الاتحاد بأن هناك العديد من «التربيطات» مازالت تحت قيد العمل لتحديد شكل المجلس الجديد، وذلك بعد ظهور ثلاث جبهات داخل جدران الجبلاية، تستعد للترشح في الانتخابات القادمة لإدارة الكرة المصرية لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويأتي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي في الجبهة الأولى، حيث يوجد عددا كبيرا من أفراد القائمة الحالية تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي يرى البعض الأخرعلى رأسهم محمد بركات، بأن التجربة الأخيرة لم تكن الأفضل ولا يجب تكرارها مرة أخرى.

وتأكد غياب جمال علام عن مشهد انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبل، بسبب خوضه دورتين على منصب الرئيس، حيث لا يحق له الترشح مرة أخرى طبقا للائحة، بينما يحق لحازم إمام ودينا الرفاعي ومحمد أبو الوفا الترشح على منصب أخر بخلاف العضوية بعدما قضى الثلاثي دورتين في هذا المنصب.

وفي الجبهة الثانية يأتي المهندس هاني أبو ريدة وأحمد مجاهد على رأس المرشحين، حيث هناك بعض المشاورات حول تواجد أبو ريدة رئيسا ومجاهد نائبا، بالرغم من إعلان الأخير عن نيته للترشح في الانتخابات المقبلة كرئيسا لمجلس الإدارة، حيث من المقرر أن تشهد هذه القائمة عدة مفاجآت بتواجد العديد من العناصر الشابة والوجوه الجديدة.

ومن المقرر أن يحسم أبو ريدة موقفه الهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، بين تواجده في الانتخابات على منصب الرئيس ومعه أحمد مجاهد نائبا، أو دعم الأخير لقيادة الجبلاية في السنوات المقبلة، وذلك بعدما عملا معا في العديد من المناصب داخل الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وفي الجبهة الثالثة يحاول بعض المقربين من المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق إقناعه بالترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة، في الوقت الذي يرفض بشدة خوض أي صراع رياضي في الفترة الحالية، خصوصا بعد وفاة نجله منذ شهرين.

وتستمر المحاولات مع محمود طاهر لإقناعه الترشح على منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في الدورة المقبلة، حيث من المقرر أن يحسم موقفه النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة على حسب الاسماء المطروحة على الساحة، والقادرة على صناعة الفارق في حال التواجد بقائمته.

في الوقت نفسه أعلن مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق عن نيته الترشح على منصب رئيس الاتحاد أو النائب في الانتخابات المقبلة، حيث يبحث خلال الأيام الأخيرة عن قائمة قوية تمتلك شعبية كبيرة داخل الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم خصوصا أندية بحري والصعيد.

وشهدت الساعات الماضية طرح العديد من الأسماء البارزة، المحتمل تواجدها في الانتخابات القادمة للجبلاسة مثل محمد الأتربي رئيس البنك الأهلي، ومحمد فضل لاعب الأهلي السابق، وأحمد حسام عوض، وسماح عمار، وإيهاب الكومي، ومحمود الشامي، بجانب العديد من الوجوه الشابة الجديدة التي ستظهر عى الساحة الرياضية للمرة الأولى.