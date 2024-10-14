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الرياضة - 08:44 - تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم مصطفى سنجاري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:44 - تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم مصطفى سنجاري - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم مصطفى سنجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:44 صباحاً - كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل تفكير إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع مصطفى سنجاري لاعب فريق ليفسكي صوفيا البلغاري.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي مكثف عمله خلال الفترة الحالية للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "الأهلي تواصل مع وكيل مصطفى سنجاري مهاجم ليفسكي صوفيا بعد عرض اللاعب على مسؤولي الأهلي ضمن مجموعة من الأسماء، لكن لم يحدث أي تفاوض مباشر مع اللاعب حتى الآن".

وتابع:" حتى الآن الأهلي لم يرسل أي عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب ولكن ما حدث هو جس نبض لمعرفة موقف اللاعب في حال تم الاستقرار على التعاقد معه".

وأختتم الغندور:" مصطفى سنجاري صاحب الـ٢٥ عاما لعب ١١ مباراة هذا الموسم وسجل خمس أهداف وصنع هدفين".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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