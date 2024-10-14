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الرياضة - 08:44 - اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة السكة الحديد والمنصورة في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:44 - اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة السكة الحديد والمنصورة في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة السكة الحديد والمنصورة في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:44 صباحاً - أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة السكة الحديد والمنصورة، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد 2024/2025.

ويلعب فريق السكة الحديد أمام المنصورة على ملعب الأخير ستاد شربين، اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وأسندت لجنة الحكام مباراة السكة الحديد والمنصورة لكل من

حكم ساحة: محمد عبد الحافظ

حكم مساعد الأول: محمد سعيد عبد العظيم

حكم مساعد ثاني: محمد خالد عيد

حكم رابع: إسلام قماش

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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