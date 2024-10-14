الرياضة - 08:44 - اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة السكة الحديد والمنصورة في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:44 صباحاً - أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة السكة الحديد والمنصورة، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد 2024/2025.
ويلعب فريق السكة الحديد أمام المنصورة على ملعب الأخير ستاد شربين، اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا.
وأسندت لجنة الحكام مباراة السكة الحديد والمنصورة لكل من
حكم ساحة: محمد عبد الحافظ
حكم مساعد الأول: محمد سعيد عبد العظيم
حكم مساعد ثاني: محمد خالد عيد
حكم رابع: إسلام قماش
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