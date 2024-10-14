مواعيد مباريات اليوم في الجولة الثانية من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:38 صباحاً - دوري المحترفين، تُستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا.

ويشهد اليوم إقامة 5 مباريات في الجولة الثانية من دوري المحترفين ابرزها وادي دجلة أمام لافيينا والسكة الحديد مودرن ضد المنصورة.

واُقيمت أمس الأحد 4 مباريات في الجولة الثانية من دوري المحترفين وهم راية ضد أبو قير للأسمدة ومنتخب السويس أمام القناة وطنطا ضد بروكسي والمقاولون العرب ضد الداخلية.

وكان من المقرر أن تُقام مباراة بلدية المحلة وسبورتنج مساء أمس لكن قرر اتحاد الكرة تأجيل اللقاء لموعد يحدد فيما بعد لحين تحديد الفريق المحلاوي ملعب بديلا لاستضافة مبارياته بعد عدم حصول ملعب النادي علي الموافقات الأمنية. .

مواعيد مباريات اليوم في الجولة الثانية بدوري المحترفين

وادي دجلة ضد لافيينا 6 مساء

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 3:30 عصرًا

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 3:30 عصرًا

الترسانة ضد ديروط 3:30 عصرًا

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 3:30 عصرًا

نتائج مباريات أمس في الجولة الثانية بدوري المحترفين

منتخب السويس ضد القناة 0-5

طنطا ضد بروكسي 0-1

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0

المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجلة لحين تحديد موعد للمباراة)

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

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