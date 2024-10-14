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اليوم، استكمال مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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اليوم، استكمال مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

اليوم، استكمال مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:38 صباحاً - دوري المحترفين، تُستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا. 

ومن المقرر أن تقام اليوم الإثنين 5 مباريات استكمالا لمنافسات الجولة الثانية بدوري المحترفين، حيث يشهد اليوم لقاءات قوية أبرزها وادي دجلة أمام لافيينا والسكة الحديد مودرن ضد المنصورة. 

وأقيمت أمس الأحد 4 مباريات في الجولة الثانية من دوري المحترفين وهم راية ضد أبو قير للأسمدة ومنتخب السويس أمام القناة وطنطا ضد بروكسي والمقاولون العرب ضد الداخلية. 

وكان من المقرر أن تُقام مباراة بلدية المحلة وسبورتنج مساء أمس لكن قرر اتحاد الكرة تأجيل اللقاء لموعد يحدد فيما بعد لحين  تحديد الفريق المحلاوي ملعب  بديلا لاستضافة مبارياته بعد عدم حصول ملعب النادي علي الموافقات الأمنية.  

مباريات اليوم الاثنين في الجولة الثانية بدوري المحترفين 

وادي دجلة ضد لافيينا

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 

الترسانة ضد ديروط 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 

 

نتائج مباريات أمس في الجولة الثانية بدوري المحترفين  

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج (مؤجلة لحين تحديد موعد للمباراة)

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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