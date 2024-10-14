منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته قبل مواجهة موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:33 صباحاً - منتخب مصر، يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة نظيره المنتخب الموريتاني، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ويخوض المنتخب الوطني مرانه الوحيد في السابعة مساء اليوم على الملعب الرئيسي بالعاصمة الموريتانية، على ملعب المباراة، وهو من النجيل الصناعي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن.

بعثة منتخب مصر تصل موريتانيا

ووصلت بعثة منتخب مصر الوطني مطار العاصمة نواكشوط في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وكان في إستقبال بعثة منتخب مصر رجال السفارة المصرية في موريتانيا، الذين قاموا بإنهاء إجراءات وصول بعثة الفراعنة، ورافقوا حافلة الفريق حتى مقر إقامتها بأحد فنادق العاصمة نواكشوط.

رئيس بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا

ويرأس بعثة منتخب مصر الوطني في رحلة موريتانيا محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة

وتضم البعثة أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى جانب 22 لاعبا.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

وتقام مباراة مصر وموريتانيا في السابعة مساء غد الثلاثاء على الملعب الرئيسي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر لمباراة الإياب أمام موريتانيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفي محمد - أسامة فيصل

إراحة محمد صلاح

وقرر حسام حسن إراحة محمد صلاح وعدم اصطحابه في رحلة الفريق إلى موريتانيا، كما قرر عدم اصطحاب عماد نبيل دونجا ضمن بعثة الفريق لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

منتخب مصر يفوز على موريتانيا

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، فاز على نظيره موريتانيا بهدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة الماضي، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79.

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