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مهاجم مغربي مرشح لـ الأهلي وفؤاد يفاضل بين قطر والنمسا للتأهيل - أخبار كلمتك

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مهاجم مغربي مرشح لـ الأهلي وفؤاد يفاضل بين قطر والنمسا للتأهيل - أخبار كلمتك

مهاجم مغربي مرشح لـ الأهلي وفؤاد يفاضل بين قطر والنمسا للتأهيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:24 صباحاً - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عليه الالتزام داخل وخارج الملعب لأنه لاعب موهوب ولابد أن يعود لفورمته المعروفة، مشيرا إلى أنه يحتاج للاستقرار والهدوء في المرحلة المقبلة.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أتمنى أن يبتعد إمام عاشور عن الأزمات وأن نسمع أخبارا جيدة عنه؛ لأنه لاعب موهوب ويتدرب حاليا بقوة مع محمود عبد المنعم كهربا قبل السوبر المصري".

وأضاف: "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي يبذل جهودًا كبيرة في السيطرة على السلوك الخاص باللاعبين، بالإضافة لضرورة الالتزام بعدد ساعات معين للنوم".

وتابع: "رمضان عقد جلسة مع مارسيل كولر، وهناك أحاديث عن ترشيح مهاجم مغربي للانتقال للأهلي في الصيف الجاري، خصوصا في ظل نجاح المدرسة المغربية بوجود رضا سليم وعطية الله وأشرف داري".

وأوضح أن كريم فؤاد يفاضل بين النمسا وقطر لإجراء التأهيل من عملية الرباط الصليبي.

وكشف أن هناك تعاونا اقتصاديا كبيرا بين مسئولي الأهلي وزد، لأن أحد شركات مالك النادي نجيب ساويرس تريد شراء حقوق تسمية استاد النادي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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