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الرياضة - 06:17 - المنتخب الإنجليزي يهزم فنلندا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:17 - المنتخب الإنجليزي يهزم فنلندا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:17 - المنتخب الإنجليزي يهزم فنلندا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:17 صباحاً - فاز المنتخب الإنجليزي على مضيفه الفنلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية في المستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المنتخب اليوناني المتصدر، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع نظيره الأيرلندي.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب فنلندا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويحتل منتخب أيرلندا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

ونجح المنتخب الإنجليزي في مصالحة جماهيره، خاصة بعد خسارته في الجولة الماضية على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره اليوناني 1 / 2.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 18 عن طريق جاك جريليش، وأضاف ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 84 سجل ديكلان رايس الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي، ثم سجل آرتو هوسكونين هدف فنلندا الوحيد في الدقيقة 87.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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