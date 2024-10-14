الرياضة - 06:17 - أحمد فوزي يكشف كواليس خضوع 13 لاعبا من منتخب 2008 لفحوصات التسنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:17 صباحاً - كشف أحمد فوزي، مدرب حراس مرمى منتخب 2008 كواليس أزمة تسنين بعض اللاعبين في منتخب 2008، والموقف الإداري من تلك الأزمة وعدد اللاعبين الذين لم يتجاوزا الفحوصات.

قال أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب مصر 2008 في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»:" الفوز على منتخب روسيا 2007 نتيجة إيجابية وترفع من الروح المعنوية خصوصا على فريق أكبر منك سنا وأقوى بدنيا".

أضاف أحمد فوزي:" مدى الرضا على مباريات الدورة؟ نواجه فرق لم نصل لقوتها، فرق المغرب وتونس والجزائر تضم لاعبين من ذوي الجنسيتين، مستوى فرق روسيا 2007، 2008 قريب من فرق شمال إفريقيا".

تابع أحمد فوزي:" لدينا مشاكل في تمركز بعض اللاعبين، والتعامل مع بعض الكرات الثابتة".

أكد أحمد فوزي:" راض عن مستوى حراس المرمى بنسبة 70% وأتمنى وصولها إلى 85% في البطولة، أول الاحتكاكات للأولاد، لعبنا 4 مباريات حارسي المرمى خرجوا بنتئج إيجابية".

واصل:" أشكر الجهاز الطبي المسؤول عن المنتخب، حاولوا من شهر 8 عمل سيستم للاعبين، معرضين لسقوط لاعبين من قوام المنتخب لأي مشكلة، قد يكون للتسنين".

أشار أحمد فوزي:" فوجئنا بلاعبين من القوام الأساسي لم نكن نتوقع أن يكون سنهم فوق المحدد من الكاف، كان لدينا 50 لاعبا، واستدعينا بدلا من اللاعبين المسننين، الـ 7 لاعبين منهم 4 من القوام الأساسي".

أكمل أحمد فوزي:" علمنا بالقصة يوم الإثنين، وثاني يوم كان لدينا بدائل لهولاء اللاعبين، من طلع إيجابي 7 لاعبين، 4 منهم تخطوا 18 سنة، سنعمل آشعة «إم آر أي» مرة أخرى لهؤلاء اللاعبين حتى لا يتم ظلمهم".

تابع أحمد فوزي:" الثلاثة اللاعبين من الدرجة الرابعة في التصنيف، قدرنا نثبت إنهم من الدرجة الثانية، ولم يتخطوا السن القانوني، لا نريد الذهاب للبطولة وهناك شك في أي لاعب، من الممكن أن تعود الفرقة بأكملها لو هناك شك في 3 لاعبين".

وكشف أحمد فوزي:" سيخضع 13 لاعب للآشعة، من أجل طمأنة أنفسنا واللاعبين، من الممكن أن نطلب بعض اللاعبين كانوا في معسكرات سابقة، هناك لاعبين يظهر عليهم بشكل واضح وهم في الملعب أنهم أكبر من ذويهم بشكل واضح، العظم ذات نفسه بيظهر، هناك لاعبين يظهرون من الشكل والآخر من خلال الآشعة".

شدد أحمد فوزي:" لا أعلم القرار الإداري، كابتن علاء نبيل محتفظ به لنفسه، ولكني أعتقد أنه سيذبح القطة حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى".

أتم أحمد فوزي:" كل مواليد السنين الزوجية هيتكشفوا، والمزور في سن فردي لن يتم كشفه، في السنين الزوجية لهم منتخب تحت 16 سنة، ويجروا آشعات، بينما الفردي لهم منتخب تحت 19 سنة، يكون كل اللاعبين استوى التكوين العظمي لديهم ولن يتم كشفهم".