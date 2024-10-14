الرياضة - 06:17 - غزل المحلة يتعادل مع الجونة وديًا استعدادًا للموسم الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:17 صباحاً - صرح أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة بأنه في إطار استعدادات الفريق للإنطلاق الى مباريات الدوري الممتاز، وضمن مباريات الفريق، وفي خامس تجربة ودية مع أندية الدوري الممتاز، تعادل غزل المحلة مع الجونة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم.

وأضاف أن هدفه من المباريات الودية الوقوف على أفضل العناصر التي سيخوض بها الفريق مباريات الدوري الممتاز، ويراهن عبد الملك على المعسكرات الخارجية في تحقيق الإنسجام للفريق المحلاوي، خاصة بين المنضمين الجدد للفريق، حيث يشهد غزل المحلة أقوى فترة انتقالات في تاريخه، وتمكن من استقدام أكثر من ١٧ صفقة حتى الآن في مختلف المراكز.