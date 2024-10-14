الرياضة - 06:17 - تفاصيل مثيرة في أزمة تسنين لاعبي منتخب مصر 2008 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:17 صباحاً - كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس أزمة تسنين لاعبي منتخب مصر 2008، وتخطي بعض هؤلاء اللاعبين للسن القانوني.

قال هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" أجرى لاعبو منتخب ٢٠٠٨ أشعة للتأكد من أعمار جميع العناصر الموجودة في الفريق قبل ٢٠ يوما في القاهرة، استعداد لمعسكر الفريق في الإسكندرية، والذي لعب خلاله ضد الكويت ٢٠٠٨ وروسيا ٢٠٠٨ وروسيا ٢٠٠٧".

أضاف هاني حتحوت:" نتيجة الأشعة ظهرت أثناء وجود الفريق في الإسكندرية وتأكد وجود تسنين في أعمار ٤ لاعبين وتم استبعادهم على الفور بجانب اشتباه في ٣ لاعبين آخرين".

أشار هاني حتحوت:" اللاعبون الثلاثة المشتبه فيهم يجرون أشعة جديدة يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين في القاهرة بأحد مراكز الأشعة المتعاقد معها اتحاد الكرة لحسم موقفهم".

أوضح هاني حتحوت:" مصدر في المنتخب قال لـ "الماتش" إن اللاعبين المشتبة فيهم يكبرون عن السن القانوني بشهور فقط لكن سيتم حسم موقفهم بعد الأشعة الثانية".

أتم هاني حتحوت:" لوائح كاف تنص على أنه في حالة وجود لاعبين اثنين لديهما أزمة تسنين قبل المباريات الرسمية يتم استبعادهما دون استبدالهما من القائمة "القائمة في تصفيات أفريقيا ٢٠ لاعبا"، لكن في حالة وجود ٣ لاعبين يتم استبعاد الفريق من المنافسة".