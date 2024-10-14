وزارة التعليم الفني تعلن نتائج الاختبارات النهائية 2023-2024 بعدن - أخبار كلمتك

وزارة التعليم الفني تعلن نتائج الاختبارات النهائية 2023-2024 بعدن - أخبار كلمتك

كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

كوادر ثانوية ابان ينظمون وقفة احتجاجية جديدة ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الذي حرم عدن من الكهرباء - أخبار كلمتك

الكشف عن المسؤول الذي حرم عدن من الكهرباء - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية.. تعرض عصابة ابتزاز للفتيات بصورهم وبفيديوهات في صنعاء لهذا الامر - أخبار كلمتك

فضيحة مدوية.. تعرض عصابة ابتزاز للفتيات بصورهم وبفيديوهات في صنعاء لهذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوى فؤاد تغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجوى فؤاد تغيب عن افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.. لهذا السبب - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

«تعليم الجيزة» توجه بحصر نسبة الغياب وتشكيل لجان متابعات للمدارس - أخبار كلمتك

تبدأ من مرحلة الحمل وتستمر مدى الحياة.. 8 أساليب تضمن التربية الإيجابية لطفلك - أخبار كلمتك

تبدأ من مرحلة الحمل وتستمر مدى الحياة.. 8 أساليب تضمن التربية الإيجابية لطفلك - أخبار كلمتك

‏صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لتنفيذ أول ‏دبلومات متخصصة في الإعاقة البصرية ‏بمصر - أخبار كلمتك

‏صندوق عطاء يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بصيرة لتنفيذ أول ‏دبلومات متخصصة في الإعاقة البصرية ‏بمصر - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 06:17 - تفاصيل مثيرة في أزمة تسنين لاعبي منتخب مصر 2008 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:17 - تفاصيل مثيرة في أزمة تسنين لاعبي منتخب مصر 2008 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:17 - تفاصيل مثيرة في أزمة تسنين لاعبي منتخب مصر 2008 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:17 صباحاً - كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس أزمة تسنين لاعبي منتخب مصر 2008، وتخطي بعض هؤلاء اللاعبين للسن القانوني.

قال هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" أجرى لاعبو منتخب ٢٠٠٨ أشعة للتأكد من أعمار جميع العناصر الموجودة في الفريق قبل ٢٠ يوما في القاهرة، استعداد لمعسكر الفريق في الإسكندرية، والذي لعب خلاله ضد الكويت ٢٠٠٨ وروسيا ٢٠٠٨ وروسيا ٢٠٠٧".

أضاف هاني حتحوت:" نتيجة الأشعة ظهرت أثناء وجود الفريق في الإسكندرية وتأكد وجود تسنين في أعمار ٤ لاعبين وتم استبعادهم على الفور بجانب اشتباه في ٣ لاعبين آخرين".

أشار هاني حتحوت:" اللاعبون الثلاثة المشتبه فيهم يجرون أشعة جديدة يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين في القاهرة بأحد مراكز الأشعة المتعاقد معها اتحاد الكرة لحسم موقفهم".

أوضح هاني حتحوت:" مصدر في المنتخب قال لـ "الماتش" إن اللاعبين المشتبة فيهم يكبرون عن السن القانوني بشهور فقط لكن سيتم حسم موقفهم بعد الأشعة الثانية".

أتم هاني حتحوت:" لوائح كاف تنص على أنه في حالة وجود لاعبين اثنين لديهما أزمة تسنين قبل المباريات الرسمية يتم استبعادهما دون استبدالهما من القائمة "القائمة في تصفيات أفريقيا ٢٠ لاعبا"، لكن في حالة وجود ٣ لاعبين يتم استبعاد الفريق من المنافسة".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق