الرياضة - 06:17 - 15 ميدالية متنوعة لمنتخب مصر للكاراتيه في بطولة العالم بإيطاليا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:17 صباحاً - أسدل الستار على منافسات المنتخب المصري للكاراتيه في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة والتي أقيمت في مدينة فينيسيا الإيطالية.

وحققت البعثة المصرية إنجازًا تاريخيًا بعد احتلال المركز الثاني في الترتيب العام البطولة بعد اليابان، وذلك بعد حصد 15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية و 4 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية.

وحصل على الميداليات الذهبية كل من: مريم طنطاوي وزن -66 ك كوميتيه، محمد أشرف وزن -68 ك كوميتيه، معاذ مصطفى وزن - 63 ك كوميتيه، عمر أشرف وزن -84 ك كوميتيه، عادل عمارة وزن -67 ك كوميتيه، ورحمة طلبة وزن -61 ك كوميتيه، بينما حصد الميداليات الفضية كل من: يوسف هاني وزن -75 ك كوميتيه، نورهان مصلح وزن -61 ك كوميتيه، رؤى الطاهر وزن +61 ك كوميتيه، ومنة الله الهوارى وزن -55 ك كوميتيه.

وتوج بالميداليات البرونزية كل من: ملك عفيفي وزن -47 ك كوميتيه، ملك ناجي وزن +66 ك كوميتيه، محمد حمدى 60 ك كوميتيه، عبد الرحمن طلبة كاتا فردى شباب، وفريق منتخب مصر للكاتا شابات الذي يضم كلًا من مريم العزبي، مريم أسامة، حبيبة موسى، جنى رأفت.

وقدم الكابتن محمد الدهراوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والإفريقي، التهنئة للاعبين بعد الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه في بطولة العالم مطالبهم بمواصلة تحقيق الإنجازات.

من جانبه، هنأ المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبو" وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والاتحاد المصري للكاراتيه بقيادة الكابتن محمد الدهراوي بعد تحقيق 15 ميدالية متنوعة في بطولة العالم للشباب والناشئين بإيطاليا.

وأثنى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على أبطال مصر في بطولة العالم للكاراتيه واحتلال منتخب مصر المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 15 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.

وأشاد المهندس ياسر إدريس بأداء اللاعبين وجهدهم الذي بذلوه لتحقيق عدد كبير من الميداليات وإصرارهم على تقديم إنجاز جديد لمصر.

من جانبه، أشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد بالإنجاز الذي تحقق خلال تلك البطولة العالمية والتي شهدت مشاركة العديد من اللاعبين على مستوى العالم، مشيدا بالدعم اللا محدود الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة وتذليل كافة العقبات.

وأضاف أن ذلك الإنجاز سيضاف إلى سلسلة الانجازات التي حققها اللاعبون في عهد المجلس الحالي، واعدا الجميع بمواصلة العمل وتحقيق المزيد من البطولات.