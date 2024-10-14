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الرياضة - 05:55 - ثروت سويلم: عينت جهاد جريشة لمباراة الزمالك والمقاصة بالحب.. وطبقت اللائحة علي الأبيض - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:55 - ثروت سويلم: عينت جهاد جريشة لمباراة الزمالك والمقاصة بالحب.. وطبقت اللائحة علي الأبيض - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:55 - ثروت سويلم: عينت جهاد جريشة لمباراة الزمالك والمقاصة بالحب.. وطبقت اللائحة علي الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:55 صباحاً - روي ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة تفاصيل تسريب مكالمته وقت إن كان المدير التنفيذى للاتحاد في 2016، مع وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام السابق، والتي يتفقان خلالها على تعيين الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الزمالك مع المقاصة فى الدورى الممتاز، لاحتواء غضب رئيس نادى الزمالك السابق ضد لجنة الحكام ومسؤولى الجبلاية.

أضاف سويلم خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:" تسريب مكالمتي مع وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق لم أخطأ فيها وتعجبت من تسريبها وتداولها بهذا الشكل".

واكمل: "وجيه أحمد كلمني يشتكي من رئيس الزمالك بسبب الهجوم عليه وسألته اخترت مين لمباراة الزمالك والمقاصة في الدوري قالي جهاد جريشة فقلتله كويس رئيس الزمالك بيحبه".

واختتم:" لم أجامل الزمالك بالانسحاب من مباراة مصر للمقاصة وأعلنت تطبيق اللائحة عليه بالخسارة بهدفين نظيفين وخصمنا منه 6 نقاط".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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