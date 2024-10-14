الرياضة - 05:55 - بوركينا فاسو أول المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:55 صباحاً - بات منتخب بوركينا فاسو ثاني المشاركين وأول المتأهلين للمشاركة بالنسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025.

وصعد منتخب بوركينا فاسو رسميا لنهائيات المسابقة القارية، التي تقام في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه منتخب بوروندي، اليوم الأحد، بالجولة الرابعة في المجموعة الثانية عشر من مرحلة المجموعات بالتصفيات.

وافتتح محمد كوناتي التسجيل لبوركينا فاسو مبكرا في الدقيقة الخامسة، وأحرز زميله بيرتراند تراوري الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وارتفع رصيد منتخب بوركينا فاسو، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي مقابل تعادل وحيد، إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب السنغال، الذي ربما يحجز مقعده هو الآخر في النهائيات، حال فوزه على مضيفه منتخب مالاوي، متذيل الترتيب بلا نقاط، بعد غد الثلاثاء.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب بوروندي، الذي تكبد خسارته الثالثة على التوالي، عند 3 نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يتأهلان للبطولة، التي تقام في المغرب، التي كان منتخبها أول المشاركين في المسابقة بصفته البلد المضيف.